 В Казани в некоторых домах по улице Новаторов временно отключат газ
news_header_top_970_100

В Казани в некоторых домах по улице Новаторов временно отключат газ

Это связано с врезкой и пуском газа в блочно-модульную котельную.

Город
19 декабря 2021  15:58
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани в нескольких домах по улице Новаторов будет отключен газ, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Таким образом, газ будет отключен с 8:00 20 декабря до полного выполнения работ. Отключение связано с врезкой и пуском газа в блочно-модульную котельную, которая находится по адресу: ул. Ершова, дом 65.

Водоснабжение отключат по следующим адресам: улица Новаторов, дом № 1, 1б, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11 и 12.

Во время работ ЭПУ «Казаньгоргаз» просит жителей закрыть краны перед газовыми приборами. Перед повторным пуском нужно обязательно проветрить помещение, убедиться, что в дымоходе есть тяга, а также обеспечить доступ сотрудникам эксплуатационной организации.

 

 

Новости
«Санта Барбара» по-казански: Соперники
В Татарстане от коронавируса за сутки умерло пять человек
Генеральная прокуратура России завела уголовное дело на очередную финансовую пирамиду «Бест вей»
Минземимущество РТ продает Audi и BMW более чем за 1 млн рублей
В Татарстане впервые за долгое время зарегистрировано менее 100 случаев заражения COVID-19
В Казани в некоторых домах по улице Новаторов временно отключат газ
Лайк за фоточку: новогодние локации для съемок в Казани
Лайк за фоточку: новогодние локации для съемок в Казани
В Татарстане из-за сильного снега снизится видимость на дорогах