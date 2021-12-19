В Казани в некоторых домах по улице Новаторов временно отключат газ

В Казани в нескольких домах по улице Новаторов будет отключен газ, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Таким образом, газ будет отключен с 8:00 20 декабря до полного выполнения работ. Отключение связано с врезкой и пуском газа в блочно-модульную котельную, которая находится по адресу: ул. Ершова, дом 65.

Водоснабжение отключат по следующим адресам: улица Новаторов, дом № 1, 1б, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11 и 12.

Во время работ ЭПУ «Казаньгоргаз» просит жителей закрыть краны перед газовыми приборами. Перед повторным пуском нужно обязательно проветрить помещение, убедиться, что в дымоходе есть тяга, а также обеспечить доступ сотрудникам эксплуатационной организации.