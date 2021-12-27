В Казани в новогодние праздники будут дежурить 56 аварийных бригад ЖКХ и 100 единиц спецтехники

В Казани для обеспечения стабильной работы и качественного оказания жилищно-коммунальных услуг во время новогодних праздников будут нести дежурство 56 аварийных бригад и 100 единиц спецтехники и автотранспорта. Это в два раза больше, чем в обычно. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы РТ сообщил замруководителя исполкома по ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

«Плановые работы, связанные с отключением коммунальных услуг, на период новогодних каникул не предусмотрены» , – заявил Гиниятуллин.

Он добавил, что управляющие организации ЖКХ обеспечат круглосуточную работу дежурного персонала, укомплектованного необходимыми материалами и оборудованием.

Кроме этого, вывоз мусора из дворов жилого фонда будет осуществляться ежедневно. А при ухудшении погоды сотрудники ЖКХ выведут на улицы необходимое количество единиц спецтехники и людей для недопущения снежных заносов.