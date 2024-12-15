В Казани в ноябре цены на новостройки снова повысились

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Город
15 декабря 2024  10:12

По данным портала «Мир квартир», в ноябре цены на новостройки в Казани снова продолжили расти.

Так, средняя цена за квадратный метр в ноябре прибавила 1,6% (221 тыс. рублей), а средняя цена за квартиру составила 10,8 млн рублей (рост на 0,4%). Аналитики отмечают, что в ноябре рост цен оказался самым большим за все время после отмены льготной ипотеки. Всего же по данным статистики за год стоимость казанской квартиры в новостройке выросла на 9,7%.

Средняя цена квартиры по России составила 7,3 млн рублей, а стоимость кв. м. – 141 тыс. рублей.

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