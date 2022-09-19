 В Казани в прежние места обитания выпустили 6 тыс. бездомных собак
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В Казани в прежние места обитания выпустили 6 тыс. бездомных собак

Все животные прошли процедуру стерилизации. 424 «агрессивные» собаки остались на доживании в приюте.

Город
19 сентября 2022  11:42
Автор:
Дамира Хайрулина

В Казани в «места прежнего обитания» выпустили 6 тыс. бездомных собак, сообщил сегодня в ходе утреннего совещания в мэрии заместитель руководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

«За два года отловлены и стерилизованы 7,3 тыс. собак. В соответствии с законом, более 6 тыс. из них выпущены в прежние места обитания. На доживании в приюте остались 424 собаки, признанные агрессивными», - доложил он об итогах программы «Казань без брошенных животных».

Напомним, целью данной программы было сокращение число брошенных животных на улицах.  В текущем году программой занимался «Зооцентр», располагающий приют на 1,2 тыс. животных. Приют занимается поиском новых хозяев для бездомных животных.

«В 2022 году новых хозяев нашли 228 приютских собак. В том числе, волонтерским движением «Щенячий патруль» было пристроено более 100 щенков. В 2021 году пристроено 335 собак. После пристроя волонтеры продолжают следить за животным, чтобы оно вновь не оказалось на улице», - отметил спикер.

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