В Казани в результате ДТП погиб мотоциклист

В Казани этим утром, 21 мая, на улице Московская произошло столкновение автомобиля и мотоцикла, в результате которого мотоциклист скончался на месте происшествия. От этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

От сильного удара у мотоцикла оторвало колесо, а шлем слетел с головы водителя. Остатки транспортного средства отбросило в сторону.

В ДТП пострадала девушка-пешеход, которая в этот момент шла по тротуару. Она была госпитализирована.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными.