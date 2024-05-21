В Казани в результате ДТП погиб мотоциклист

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Город
21 мая 2024  11:51
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани этим утром, 21 мая, на улице Московская произошло столкновение автомобиля и мотоцикла, в результате которого мотоциклист скончался на месте происшествия. От этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

От сильного удара у мотоцикла оторвало колесо, а шлем слетел с головы водителя. Остатки транспортного средства отбросило в сторону.

В ДТП пострадала девушка-пешеход, которая в этот момент шла по тротуару. Она была госпитализирована.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными.

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