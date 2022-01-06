 В Казани в старейшем детсаду №104 появится группа для аллергиков
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В Казани в старейшем детсаду №104 появится группа для аллергиков

Специальные группы будут функционировать в саду после капремонта.

Город
6 января 2022  09:59
Автор:
Карина Кострулева

В старейшем детсаду №104 Советского района Казани завершают капитальный ремонт. После капремонта в саду появятся логопедическая и аллергологическая группы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

«На сегодня работы выполнены на 99%, закончить их планируется в конце января. После капремонта здесь появятся логопедическая группа и группа для детей, которым требуются особые условия из-за аллергических заболеваний», — говорится в сообщении.

Заведующая детсадом Алсу Зинатуллина отметила, что сейчас много детей с аллергией. 

«Им необходимо специализированное питание. В Казани есть такие группы в других детсадах, но потребность в них все еще очень высока», — подчеркнула Зинатуллина.

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