В Казани в старейшем детсаду №104 появится группа для аллергиков

В старейшем детсаду №104 Советского района Казани завершают капитальный ремонт. После капремонта в саду появятся логопедическая и аллергологическая группы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

«На сегодня работы выполнены на 99%, закончить их планируется в конце января. После капремонта здесь появятся логопедическая группа и группа для детей, которым требуются особые условия из-за аллергических заболеваний», — говорится в сообщении.

Заведующая детсадом Алсу Зинатуллина отметила, что сейчас много детей с аллергией.

«Им необходимо специализированное питание. В Казани есть такие группы в других детсадах, но потребность в них все еще очень высока», — подчеркнула Зинатуллина.