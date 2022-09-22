 В Казани пройдут гастроли Донецкого академического театра
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В Казани пройдут гастроли Донецкого академического театра

Показ спектакля состоится на сцене театра Камала 23 сентября.

Город
22 сентября 2022  15:27

В Казани в театре имени Камала пройдет показ спектакля «Я Zнаю праVду» Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени Бровуна. Об этом сообщает Минкульт республики.

Спектакль создан по мотивам книги «Война в Донбассе: народная летопись», которая описывает боевые действия 2014-2017 годов. Главные герои — реальные люди, пережившие голод, холод и потерю близких. События показаны глазами детей, матерей, стариков и не только. 

Показ состоится 23 сентября в 16.00 на Малой сцене. В числе исполнителей народный артист ДНР Владимир Швец, заслуженная артистка Украины Алла Ульяны и многие другие.

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