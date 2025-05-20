В Казани в тестовом режиме открылся после обновления Московский рынок

news_top_970_100
Город
20 мая 2025  15:14

После капитального ремонта начал работу один из старейших городских рынков, об этом сообщает в телеграм-канале команда Московского рынка. Первых посетителей торговый комплекс принял 24 мая в тестовом режиме.

Фото: телеграм-канал Московского рынка

Это первая с момента постройки, а это 1096 год, крупная реконстркция здания. В ходе нее были полностью обновлены инженерные коммуникации, укрепилены несущие конструкции и заменины аварийные элементы здания.  Помимо инженерной части, особое внимание уделили созданию комфортных условий – установили современную систему вентиляции, оборудовали зоны отдыха для персонала и покупателей.

Торговая площадка разделена на несколько тематических зон. На первом этаже представлены фермерские продукты местных производителей, включая свежие мясные и молочные изделия, рыбу, овощи и фрукты. Второй этаж отведен под фуд-зону с разнообразными гастрономическими предложениями.

«Мы стремились создать пространство, которое отвечает современным запросам горожан, сохраняя при этом традиционный колорит», – отметили представители рынка.

Сообщается, что в настощее время рынок будет работать в тестовом режиме с 8:00 до 20:00. В первые дни посетителям помогают ориентироваться специальные гиды. В дальнейшем на территории планируют проводить культурные и гастрономические мероприятия.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане стартовал уникальный конкурс дворовых мероприятий «Күрше Фест»
В Казани в тестовом режиме открылся после обновления Московский рынок
Негостеприимное Подмосковье: «Рубин» вновь не смог победить в Химках
Негостеприимное Подмосковье: «Рубин» вновь не смог победить в Химках
В казанской колонии №2 к 80-летию Великой Победы открыли мемориал
СК возбудил дело после массового отравления школьников в Татарстане
Органические продукты - залог здоровья нации
ESPN спрогнозировал выбор трёх россиян на драфте НБА
Гран-при «Хрустального пера» в 2025 году получил ветеран ВОВ Александр Малов
Гран-при «Хрустального пера» в 2025 году получил ветеран ВОВ Александр Малов