В Казани в тестовом режиме открылся после обновления Московский рынок

После капитального ремонта начал работу один из старейших городских рынков, об этом сообщает в телеграм-канале команда Московского рынка. Первых посетителей торговый комплекс принял 24 мая в тестовом режиме.

Фото: телеграм-канал Московского рынка

Это первая с момента постройки, а это 1096 год, крупная реконстркция здания. В ходе нее были полностью обновлены инженерные коммуникации, укрепилены несущие конструкции и заменины аварийные элементы здания. Помимо инженерной части, особое внимание уделили созданию комфортных условий – установили современную систему вентиляции, оборудовали зоны отдыха для персонала и покупателей.

Торговая площадка разделена на несколько тематических зон. На первом этаже представлены фермерские продукты местных производителей, включая свежие мясные и молочные изделия, рыбу, овощи и фрукты. Второй этаж отведен под фуд-зону с разнообразными гастрономическими предложениями.

«Мы стремились создать пространство, которое отвечает современным запросам горожан, сохраняя при этом традиционный колорит», – отметили представители рынка.

Сообщается, что в настощее время рынок будет работать в тестовом режиме с 8:00 до 20:00. В первые дни посетителям помогают ориентироваться специальные гиды. В дальнейшем на территории планируют проводить культурные и гастрономические мероприятия.