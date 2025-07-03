В Казани в выходные пройдет чемпионат России по ВМХ-фристайлу

news_top_970_100
Город
3 июля 2025  16:35
Автор:
Елизавета Черкина

5 и 6 июля с десяти утра до десяти вечера в экстрим-парке «УРАМ» в Казани развернется захватывающее соревнование - чемпионат России по ВМХ-фристайлу. Более 50 лучших райдеров из 15 регионов страны поборются за звание чемпиона в дисциплине «парк». Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Особый интерес вызывает борьба за чемпионский титул между действующим победителем Никитой Фоминовым и его главными соперниками: семикратным чемпионом по ВМХ-фристайлу России Иреком Ризаевым, а также призерами чемпионата России по ВМХ‑фристайлу Анаром Алиевым и Арсением Любишкиным.
 

news_right_column_240_400
Новости
В Казани пройдет масштабный фестиваль настольных игр под открытым небом
Новые законы июля
В Казани в выходные пройдет чемпионат России по ВМХ-фристайлу
Внутренний туризм бьет рекорды: речные круизы в тренде
Внутренний туризм бьет рекорды: речные круизы в тренде
В татарстанских электричках тестируют новую систему «умной» оплаты
В Казани впервые пройдет чемпионат профмастерства для участников СВО
В Татарстане птенцов краснокнижного сокола-балобана назовут Алга и Тимер
В Татарстане более 2,7 тысяч выпускников пересдают ЕГЭ