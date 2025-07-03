В Казани в выходные пройдет чемпионат России по ВМХ-фристайлу

5 и 6 июля с десяти утра до десяти вечера в экстрим-парке «УРАМ» в Казани развернется захватывающее соревнование - чемпионат России по ВМХ-фристайлу. Более 50 лучших райдеров из 15 регионов страны поборются за звание чемпиона в дисциплине «парк». Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Особый интерес вызывает борьба за чемпионский титул между действующим победителем Никитой Фоминовым и его главными соперниками: семикратным чемпионом по ВМХ-фристайлу России Иреком Ризаевым, а также призерами чемпионата России по ВМХ‑фристайлу Анаром Алиевым и Арсением Любишкиным.

