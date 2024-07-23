В Казани ведут работы по реставрации Памятника Павшим воинам ХIХ века на реке Казанка

На реке Казанка ведутся работы по реставрации объекта культурного наследия федерального значения — «Памятника Павшим воинам», одного из старейших воинских мемориалов России, возведенного в XIX веке. О ходе работ рассказали в пресс-службе комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Фото: © комитет РТ по охране ОКН

Здание представляет собой 20-метровую пирамиду, внутри которой находится небольшая церковь, четыре кельи и склеп. В прошлом здесь жили монахи, служившие по павшим воинам. В настоящее время отсутствие отопления и вентиляции приводит к разрушению объекта.

Фото: © комитет РТ по охране ОКН

Глава комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин подчеркнул необходимость проведения реставрации для сохранения исторического памятника: «В нем должна быть жизнь, тогда он будет стоять 200-300 лет».

Первый этап реставрации включает в себя берегоукрепление и гидрозащиту здания. Завершена укладка габионных конструкций по периметру острова, начались работы по шпунтированию с разбором старых габионов.

В дальнейшем запланированы работы по отделке, восстановлению живописи, а также организации подъездных путей с открытием мостового перехода для туристических автобусов.

В настоящее время специалисты различных служб обсуждают ряд сложностей, связанных с проектным решением и его соответствием законодательству.

Одновременно ведется разработка концепции убранства храма с иконостасами. Эта работа требует взаимодействия с Московским патриархатом и изучения архивных материалов, чтобы восстановить первоначальный облик интерьера.

Особое внимание будет уделено верхнему храму, где необходимо реставрировать купол с уникальными фрагментами росписи, колонны, каменные лестницы и порталы.

На реставрацию выделено 300 млн рублей из регионального и федерального бюджетов. Завершить работу планируется за два года.