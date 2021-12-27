В Казани во время распития алкоголя женщина смертельно ранила мужчину ножом в грудь. Тело 38-летнего мужчины было найдено в квартире по улице Татарстан, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По подозрению в убийстве была задержана 30-летняя бывшая сожительница убитого. Ранее она также привлекалась к уголовной ответственнсти.

На данный момент установлено, что мужчина позвал для совместного распития алкоголя подозреваемую, ее сожителя и отчима. Во время пьянки мужчина начал оскорблять подозреваемую, тогда та взяла нож и смертельно ранила в грудь обидчика.

После этого она с гостями вызвала скорую. Не дождавшись медиков, они все вместе сбежали из квартиры.

Скоро следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.