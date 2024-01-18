В Казани водитель автобуса задавил двух пешеходов: пожилая женщина скончалась

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Город
18 января 2024  14:13
Автор:
Виктория Осинина

18 января в 9:30 на перекрестке улиц Московская - Чернышевского водитель автобуса при повороте направо наехал на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на зеленый сигнал светофора. В конце перехода женщина поскользнулась и упала. Со слов водителя он не заметил пешеходов. Мужчина-пешеход рассказал, что женщина вдруг упала и он стал помогать ей подняться. Сзади наехал автобус.

В результате наезда 86-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Второй пешеход – 77-летний мужчина, после осмотра бригадой скорой помощи с диагнозом ушибы, был отпущен домой, сообщает Госавтоинспекция Казани.

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