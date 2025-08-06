В Казани водитель фургона сбил подростков на пешеходном переходе и скрылся

Вчера вечером в Кировском районе Казани произошло резонансное ДТП. Около 20:20 на улице Боевой водитель неустановленного фургона совершил наезд на трех подростков, переходивших дорогу по регулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадали двенадцатилетние девочка и мальчик, а также четырнадцатилетняя девочка. Все они с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение.

Как сообщает прокуратура Татарстана, инцидент произошел на хорошо освещенном переходе с отличной видимостью. На место незамедлительно выехал заместитель прокурора Кировского района Ильдар Альменев.

Сотрудники ГИБДД проводят оперативно-розыскные мероприятия: изымают и анализируют записи с видеорегистраторов проезжавших автомобилей. Прокуратура взяла ход расследования под особый контроль.