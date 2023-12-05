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В Казани водитель ГАЗЕЛИ при движении задним ходом сбил женщину и скрылся

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Город
5 декабря 2023  19:18
Автор:
Виктория Осинина

Водитель Газели в пос. Константиновке, на прилегающей территории, при движении задним ходом совершил наезд на женщину 1951 года рождения. После чего с места ДТП уехал. В ходе розыскных мероприятий водитель автомобиля был установлен и привлечен к административной ответственности по ст.12.27.2 КоАП РФ (которая предусматривает лишение права управления от 1 до 1.5 лет). Пострадавшая после оказания медицинской помощи была отпущена из лечебного учреждения, сообщает Госавтоинспекция Казани.

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В Казани водитель ГАЗЕЛИ при движении задним ходом сбил женщину и скрылся
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