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В Казани водитель иномарки, бегавший от полиции, арестован на 8 суток

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Республика
8 декабря 2023  09:27
Автор:
Виктория Осинина

1 декабря в соцсетях появилось видео, на котором сотрудники в форме ДПС по улице Завойского бежали за гражданином.

Как выяснилось, сотрудники полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Казани несли службу на перекрестке улиц Завойского - Кул Гали. В 08.22 был обнаружен подозрительно двигавшийся автомобиль «Хонда», водитель которого, на требование сотрудника полиции об остановке, не подчинился. Началась погоня. Водитель выскочил из машины и пытался скрыться. Водитель иномарки забежал в подъезд дома по ул. Завойского закрыв за собой входную дверь. Автомобиль за нарушение правил стоянки забрали на спецстоянку.

Позже и сам водитель был задержан. Им оказался житель Казани, 1989 года рождения, который ранее был лишен права управления транспортными средствами на срок 18 месяцев с 20 сентября 2022 года.

В отношении неплохо бегающего казанца, инспекторами ДПС составлены 3 протокола об административных правонарушениях.

Сегодня, 7 декабря, мировым судом по Приволжскому судебному району Казани в отношении водителя вынесено постановление об административном аресте сроком на 8 суток.

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