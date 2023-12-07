В Казани водитель иномарки на красный свет проехал перекресток и сбил женщину

Сегодня, 6 декабря, в 14:10 на перекрестке улиц Вишневского-Калинина в Казани, водитель «БМВ» проехал перекресток на красный свет и совершил наезд на женщину, переходившую дорогу, сообщает Госавтоинспекция Казани.

С многочисленными травмами ее доставили в 7 городскую клиническую больницу им. М. Н. Садыкова. Водитель был задержан очевидцами ДТП и передан приехавшим сотрудникам полиции. Им оказался 20-летний казанец, с водительским стажем 2 года.

В отношении водителя составлены административные материалы за проезд на запрещающий сигнал светофора, отсутствие регистрационных документов на машину, полиса ОСАГО, не выполнение обязанности водителя в связи с ДТП. Автомобиль нарушителя изъят и перемещен на спец стоянку. Госавтоинспекция Казани выразила благодарность водителю, проявившему гражданскую солидарность и не позволила виновнику ДТП скрыться. Его просят позвонить по телефону: 5-333-810. Нужны свидетельские показания.