В Казани водитель каршеринга пытался уйти от полицейских

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Город
14 ноября 2023  07:43
Автор:
Виктория Осинина

11 ноября в 3 часа 38 минут водитель каршеринга не подчинился требованию остановиться инспектора полка ДПС и предпринял попытку скрыться. На пересечении улиц Дорожный переулок-Губкина при повороте налево водитель не справился с управлением и его «Мерседес» выехал на трамвайные пути. Мужчина покинул салон автомобиля и попытался скрыться, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Во время преследования экипажем ДПС ГИБДД Управления МВД России по г.Казани водитель был задержан, им оказался житель города Казани 1996 года рождения. Задержанный молодой человек в присутствии понятых отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. 

«Согласно ч. 1 ст. 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения наказывается лишением водительских прав от полутора до двух лет и штрафом в тридцать тысяч рублей», - напомнил командир полка ДПС Госавтоинспекции города Казани полковник полиции Михаил Савин.

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