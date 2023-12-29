В Казани водитель каршеринга устроил ночью догонялки с полицией

Около полуночи на ул. Амирхана, напротив авторынка экипажу ДПС на законное требование об остановке не подчинился автомобиль каршеринга «Фольксваген Поло», который на большой скорости проследовал по ул. Амирхана в сторону ул. Дементьева. Экипажем ДПС было организовано преследование. Пытаясь скрыться от правоохранителей, водитель каршеринга неоднократно нарушал требования сигналов светофора, тем самым создавал угрозу жизни и здоровью граждан.

Погоня закончилась на ул. Ижевской. У 25-ти летнего водителя были выявлены признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

На нарушителя составлены административные материалы: по ч. 2 ст. 12.25; по ч. 1 ст. 12.26; по ч. 1 ст.12.12; по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Автомобиль отправили на специализированную стоянку, сообщает Госавтоинспекция Казани.