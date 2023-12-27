В Казани водитель каршеринга выехал на красный и устроил ДТП с пострадавшими

Вчера, 26 декабря, в 22:50 на пересечении ул. Мусина – Ямашева 22-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» с водительским стажем 4 месяца, нарушив ПДД, выехал на запрещающий сигнал светофора и протаранил автомобиль «Хендай Крета», который ехал на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП пострадали водитель каршерингового автомобиля «Фольксваген Поло» и его пассажир. Их доставили в больницу.

По данному факту сотрудниками полка ДПС возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования, сообщает Госавтоинспекция Казани.