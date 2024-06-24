В Казани водитель легковушки сбил велосипедиста, выезжая с парковки

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Город
24 июня 2024  15:10
Автор:
Эндже Гарафиева

ДТП произошло сегодня, 24 июня, на улице Аббасова. Об инциденте сообщили в городской Госавтоинспекции.

 

Фото: © Госавтоинспекция Казани

По предварительным данным, мужчина за рулем «Лады Ларгус», двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 41-летнего велосипедиста.

В результате аварии велосипедист получил травмы и был госпитализирован.

В отношении водителя автомобиля возбуждено административное расследование. Отмечается, что за последние два года он уже привлекался к отвественности за нарушения ПДД три раза. Имеет стаж вождения – 8 лет.

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