В Казани водитель легковушки сбил велосипедиста, выезжая с парковки

ДТП произошло сегодня, 24 июня, на улице Аббасова. Об инциденте сообщили в городской Госавтоинспекции.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

По предварительным данным, мужчина за рулем «Лады Ларгус», двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 41-летнего велосипедиста.

В результате аварии велосипедист получил травмы и был госпитализирован.

В отношении водителя автомобиля возбуждено административное расследование. Отмечается, что за последние два года он уже привлекался к отвественности за нарушения ПДД три раза. Имеет стаж вождения – 8 лет.