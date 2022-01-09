 В Казани водитель Mercedes сбил девушку на «зебре» и пытался уйти от ответственности, заплатив ей
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В Казани водитель Mercedes сбил девушку на «зебре» и пытался уйти от ответственности, заплатив ей

Мужчина предложил пострадавшей 300 тыс. рублей. 

Город
9 января 2022  10:09
Автор:
Роза Габитова

В Казани водитель Mercedes сбил девушку на пешеходном переходе и пытался заплатить ей, чтобы решить инцидент без сотрудников полиции. Об этом сообщает «Татарстан-24».

Автомобиль проехал на красный свет на большой скорости. В то же время пострадавшая переходила «зебру» на разрешающий сигнал. По словам свидетелей ДТП, водитель прокатил девушку на капоте и врезался в забор. 

Как отметили очевидцы, мужчина предложил девушке 300 тыс.рублей за молчание. Также он был неадекватным, однако находился в трезвом виде.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице с подозрением на переломы ног.

Ранее «КВ» сообщали, что в Альметьевском районе РТ в столкновении на «встречке» погибли двое человек.

 

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