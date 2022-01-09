В Казани водитель Mercedes сбил девушку на «зебре» и пытался уйти от ответственности, заплатив ей

В Казани водитель Mercedes сбил девушку на пешеходном переходе и пытался заплатить ей, чтобы решить инцидент без сотрудников полиции. Об этом сообщает «Татарстан-24».

Автомобиль проехал на красный свет на большой скорости. В то же время пострадавшая переходила «зебру» на разрешающий сигнал. По словам свидетелей ДТП, водитель прокатил девушку на капоте и врезался в забор.

Как отметили очевидцы, мужчина предложил девушке 300 тыс.рублей за молчание. Также он был неадекватным, однако находился в трезвом виде.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице с подозрением на переломы ног.

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