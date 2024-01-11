В Казани водитель получил травмы в ДТП на Мамадышском тракте

10 января около 20 часов 54-летний водитель автомобиля «Хёндэ Крета» на перекрестке Мамадышский тракт - Трудовая при перестроении не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Тигуан» под управлением 45-летнего водителя. В результате происшествия «Фольксваген» с множественными переломами костей правого предплечья был госпитализирован в ближайшую больницу.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования, сообщает Госавтоинспекция Казани.