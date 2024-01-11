В Казани водитель получил травмы в ДТП на Мамадышском тракте

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Город
11 января 2024  16:41
Автор:
Виктория Осинина

10 января около 20 часов 54-летний водитель автомобиля «Хёндэ Крета» на перекрестке Мамадышский тракт - Трудовая при перестроении не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Тигуан» под управлением 45-летнего водителя. В результате происшествия «Фольксваген» с множественными переломами костей правого предплечья был госпитализирован в ближайшую больницу.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования, сообщает Госавтоинспекция Казани.

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