В Казани водитель попал под колеса собственного автомобиля

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Город
10 января 2024  14:08
Автор:
Виктория Осинина

Сегодня, 10 января, ориентировочно в 10.50, на пересечении улиц Залесная-Осиновская, автомобиль «Деу Джентра» совершил наезд на пешехода, который за несколько секунд до этого был водителем. Из объяснения молодого человека, следует, что он ехал на своей машине в плотном потоке транспортных средств. Внезапно двигатель автомобиля заглох. Молодой человек вышел из салона, открыл капот и поправил клемму аккумуляторной батареи, после чего попросил  свою пассажирку помочь ему. С места переднего пассажира она повернула ключ зажигания, не убедившись в безопасности.

В результате машина поехала и пешехода (ранее водителя) зажало между двумя транспортными средствами. Молодой человек получил травму ноги и был госпитализирован на автомашине СМП в медицинское учреждение. По данному факту сотрудниками полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г.Казани возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования, сообщает Госавтоинспекция Казани.

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