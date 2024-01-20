В Казани водитель сбил девушку и скрылся

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Город
20 января 2024  12:03
Автор:
Виктория Осинина

Утром 19 января в Казани на ул. Товарищеская напротив дома 40 «Б», 21-летний водитель автомобиля «Киа» совершил наезд на 19-летнюю девушку, после чего с места происшествия попытался скрыться, но был задержан, сообщает Госавтоинспекция Казани. 

Девушка получила травмы различной степени тяжести.  

По предварительным данным, правила дорожного движения нарушили и водитель, и пешеход. Составлены административные материалы.

Госавтоинспекция Казани напоминает пешеходам - переход проезжей части разрешен только в специально предусмотренных для этого местах и на разрешающий сигнал светофора, перед тем как совершить переход необходимо убедится в его безопасности. Кроме того, в условиях короткого светового дня пешеходам необходимо иметь на одежде световозвращающие элементы.

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