В Казани водитель сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе

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Город
27 мая 2024  19:27
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня, 27 мая, на улице Академика Глушко 27-летняя жительница Казани, управляя автомобилем Chevrolet Cruze, нарушила ПДД, выехав на запрещающий сигнал светофора. Она совершила наезд на женщину 1972 года рождения и двух её детей в возрасте 5 и 14 лет, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора.

В результате аварии пострадавшие – мать и двое её детей – были доставлены в медицинское учреждение. После осмотра медиками всех пострадавших отпустили домой.

По факту происшествия вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. Госавтоинспекция настоятельно призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье окружающих.

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