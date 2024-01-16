В Казани водитель выставлял аварийный знак и был сбит машиной

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Город
16 января 2024  14:13
Автор:
Виктория Осинина

15 января около десяти часов вчера 27-летний водитель, гражданин Туркменистана, на автомобиле «Хундай Солярис» ехал по Оренбургскому тракту со стороны Пр. Победы в сторону Фермского шоссе. Мужчина не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на пешехода, который ранее был водителем. Пострадавши выставлял знак аварийной остановки после произошедшего ранее ДТП. В результате происшествия 38-летни мужчина с диагнозом: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма был госпитализирован в больницу.

По данному факту сотрудниками полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г.Казани вынесено определение о возбуждении дело об административном правонарушении и проведении административного расследования.

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