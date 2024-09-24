В Казани водителей автобусов могут депортировать из-за драки на работе

В Казани на улице Восстания произошел конфликт между водителями автобусов, который закончился травмой пассажирки.

По информации очевидцев, водитель 46-го маршрута ворвался в автобус №22 с претензиями к коллеге, требуя уступить место. Между мужчинами завязалась драка, один из водителей закрыл двери и продолжил движение, уворачиваясь от ударов оппонента. В порыве агрессии он резко затормозил, уронив пассажирку.

44-летняя женщина получила перелом ноги и, предположительно, сердечный приступ. Ее госпитализировали.

В Комитете по транспорту Казани прокомм ситуацию и сообщили, что проводится служебная проверка. В случае подтверждения вины водителей их уволят и лишат права управления транспортными средствами в Казани. Руководство МУП «ПАТП №2» окажет пострадавшей пассажирке необходимую помощь.