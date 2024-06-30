В Казани водителя зажало в салоне автомобиля в ДТП

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Город
30 июня 2024  13:08

Ночью на перекрестке улиц Ямашева – Мусина в Казани произошло ДТП, в результате которого водитель иномарки оказался зажат в салоне своего автомобиля, пишет «Татар-информ».

Как сообщают очевидцы происшествия, автомобиль «Mazda» на большой скорости врезался в забор у остановки трамвая на перекрестке улиц Ямашева – Мусина около двух часов ночи. Водитель оказался зажат в салоне своего автомобиля и вызволять его приехали спасатели. На фотографиях с места ДТП видно, что у иномарки сильно повреждена передняя часть.

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