В Казани восстановили исторический облик Сада Фукса 1896 года

news_top_970_100
Город
30 августа 2024  14:10
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани завершилась реконструкция Сада Фукса – исторического сквера площадью 1,1 га. Проект реализован с сохранением первоначальной концепции, уделяя особое внимание личности Карла Фукса, известного ботаника, в честь которого назван сад. Об этом сообщили в официальном канале Комитета внешнего благоустройства Казани.

 Фото: © мэрия города

В обновленном саду преобладают лекарственные растения — 14,5 тысяч цветов и трав, а также 1800 кустарников. Для комфортного отдыха установлены разнообразные скамейки, стулья со столиками, которые уже протестировал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Архитекторы Института развития Казани, изучив архивные фотографии, воссоздали элементы, свойственные саду 1896 года. Над дендропланом работал архитектор «Аптекарского огорода» в Москве. В сквере появились шесть цветников с лекарственными травами, отсылающих к личности Карла Фукса: тимьян, полынь, душица, медуница, мята и другие.

Тематику пространства подчеркивают новые чугунные светильники. Установлены информационные стенды и вывеска с подсветкой. Сад соединяется с Детским парком обновленной лестницей. Также ранее была восстановлена трость Карла Фукса, выломанная вандалами.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Комаров поздравил Татарстан с Днем республики и Казань с Днем города
В Казани восстановили исторический облик Сада Фукса 1896 года
Два ребёнка в Казани были сбиты автомобилем и мотоциклом
«Играй, гармонь!» - «Уйнагыз, гармуннар!» звучит на улицах Казани!
Самолет Сочи-Казань вынужденно приземлился из-за травмы стюарда
Грузовой поезд сошел с рельсов в Татарстане, задержав пассажирские составы
Мэр Казани вручил награды отличившимся жителям
В День города казанцам подарили новый детский парк