В Казани восстановят аварийный участок стен Кремля

В столице Татарстана начнется реставрация аварийного участка стены Казанского Кремля между Спасской и Юго-Юго-Западной башнями. Он был признан объектом культурного наследия, и проект реставрации получил одобрение историко-культурной экспертизы, результаты которой были опубликованы на сайте Комитета по охране объектов культурного наследия РТ.

Данный участок относится к «псковскому» архитектурному стилю и был возведен в 50-60-х годах XVI века. Стена, выполненная из белого камня, составляет часть южного фасада Кремля. В тот период построили около 300 саженей каменных конструкций на южной стороне, а также 15 с северной. В это время появились и знаменитые башни, такие как Спасская, Тайницкая, Воскресенская и Преображенская.

По информации экспертов, конструктивные элементы данного участка находятся в критическом состоянии, что касается фундамента, стен, внутренних перегородок и полов. Для того чтобы восстановить объект и привести его в соответствие с нормами, необходимо провести комплексные работы по его сохранению.

В рамках реставрации будет усилено строительство и восстановление контактных зон, выполнена гидроизоляция фундаментов и цокольной части, а также проведены работы по восстановлению поврежденной и деформированной кирпичной кладки. Для этого задействуют спиральные анкеры и инъекционные методы для устранения трещин и пустот. Параллельно планируется демонтаж железобетонного перекрытия на первом ярусе с последующим восстановлением кирпичных арок и установкой нового кирпичного покрытия. Все лестницы также будут отремонтированы, а вокруг стены создадут отмостку и обработают конструкции от грибка и плесени.

Кроме того, в проекте предусмотрены различные архитектурные решения: реставрация сводов стены, установка новых ворот, замена полов в боевом ходе и восстановление ограждений лестницы. Объект будет оборудован современными системами электроснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования.