В Казани возбудили дело из-за невыплаты зарплат в медкомпании

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Город
16 апреля 2025  17:03

Прокуратура Московского района Казани провела проверку в ООО «Медицинская региональная компания» после жалоб сотрудников. Выяснилось, что работодатель задерживал и недоплачивал зарплату, из-за чего образовалась задолженность перед 11 работниками на сумму более 5,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе.

Материалы проверки передали в следственные органы, и против руководителя компании возбудили уголовное дело за невыплату зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Прокуратура контролирует расследование.

Также ведомство подало в суд иск о взыскании задолженности в пользу работников. Решение по этому требованию пока не принято.

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