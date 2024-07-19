В Казани возбуждены уголовные дела о незаконном создании фирмы

Прокуратура Кировского района Казани выявила нарушения уголовного законодательства при проверке «ТСК «Амикон».

Установлено, что местный житель передал свой паспорт и доверенность третьим лицам, которые использовали его личные данные для назначения подставным руководителем «ТСК «Амикон». Мужчина получил за это денежное вознаграждение.

На самом деле, он не имел никакого отношения к управлению фирмой и не планировал этим заниматься.

Полученные злоумышленниками сведения и документы были переданы в налоговый орган, что привело к внесению ложных сведений в ЕГРЮЛ.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры.