В Казани возбуждены уголовные дела о незаконном создании фирмы

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Город
19 июля 2024  19:21
Автор:
Эндже Гарафиева

Прокуратура Кировского района Казани выявила нарушения уголовного законодательства при проверке «ТСК «Амикон».

Установлено, что местный житель передал свой паспорт и доверенность третьим лицам, которые использовали его личные данные для назначения подставным руководителем «ТСК «Амикон». Мужчина получил за это денежное вознаграждение.

На самом деле, он не имел никакого отношения к управлению фирмой и не планировал этим заниматься.

Полученные злоумышленниками сведения и документы были переданы в налоговый орган, что привело к внесению ложных сведений в ЕГРЮЛ.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

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В Казани возбуждены уголовные дела о незаконном создании фирмы
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