Уголовное дело против двух наркокурьеров возбудили в Казани

news_top_970_100
Город
20 мая 2024  18:01
Автор:
Эндже Гарафиева

Сотрудники отдела полиции «Азино-2» по контролю за оборотом наркотиков пресекли преступную деятельность молодых людей, сообщили в МВД по РТ.

В салоне иномарки задержанных был обнаружен пакет с неизвестным содержимым и 20 свертков с наркотиком «метадон». Экспертиза подтвердила наличие синтетического наркотика общим весом более 80 грамм.

Оперативники установили места закладок с наркотическими средствами и изъяли 2 свертка с 25 граммами «метадона». Из незаконного оборота изъято порядка 111 грамм запрещенных веществ.

Подозреваемые признали свою вину полностью. Расследование уголовного дела продолжается, фигуранты арестованы.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане рассказали, как два лосенка обрели новый дом среди сородичей
В Казани появился мемориал в память о погибшем президенте Ирана
Уголовное дело против двух наркокурьеров возбудили в Казани
Директор молочной фирмы в Татарстане предстанет перед судом за махинации
Президент Туркменистана созвонился с Миннихановым и поблагодарил за KazanForum
Татарстан направил больше 10 млн рублей на содержание «Голубых озер»
Мошенники заставили жительницу Татарстана продать квартиру и отдать им деньги
В мэрии рассказали, как казанские дети проведут летние каникулы