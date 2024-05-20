Уголовное дело против двух наркокурьеров возбудили в Казани

Сотрудники отдела полиции «Азино-2» по контролю за оборотом наркотиков пресекли преступную деятельность молодых людей, сообщили в МВД по РТ.

В салоне иномарки задержанных был обнаружен пакет с неизвестным содержимым и 20 свертков с наркотиком «метадон». Экспертиза подтвердила наличие синтетического наркотика общим весом более 80 грамм.

Оперативники установили места закладок с наркотическими средствами и изъяли 2 свертка с 25 граммами «метадона». Из незаконного оборота изъято порядка 111 грамм запрещенных веществ.

Подозреваемые признали свою вину полностью. Расследование уголовного дела продолжается, фигуранты арестованы.