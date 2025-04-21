В Казани впервые пройдет Малайзийский урбанистический форум

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Республика
21 апреля 2025  11:11

В рамках международного форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» состоится знаковое событие — Малайзийский форум по урбанистике. Как сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, Россия впервые примет это авторитетное международное мероприятие.

Форум пройдет параллельно с выставкой недвижимости, которая была успешно запущена в прошлом году по инициативе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Организаторами выступают правительство Татарстана и Казанский федеральный университет.

«Это знаковое партнерство позволит обменяться лучшими урбанистическими практиками между нашими странами», — отметила Минуллина. Мероприятие станет новой площадкой для диалога российских и малайзийских экспертов в области градостроительства и развития городской среды.

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