В Казани впервые пройдет якутский народный праздник Ысыах

В Казани впервые пройдет народный праздник Ысыах. Это главный праздник Республики Саха, символизирующий изобилие и плодородие. Об этом сообщает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов столицы Татарстана.

Во время мероприятия будут проведены традиционные обряды, такие как «Алгыс». Также будут представлены национальная еда, музыкальный инструмент хомус, настольные и спортивные игры.

В программе предусмотрены флешмоб группы «Якутяночки», массовое исполнение якутского народного танца хоровод Осуохай, концерт живой музыки и якутских танцев, а также дегустация национальной кухни, интерактивная детская программа с настольными якутскими играми, национальные Якутские спортивные танцы и конкурс «Самый-самый» по крошению ветоша на время.

Мероприятие пройдет на территории Березовой рощи в поселке Мирный 24 июня.