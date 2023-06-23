 В Казани впервые пройдет якутский народный праздник Ысыах
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В Казани впервые пройдет якутский народный праздник Ысыах

Мероприятие состоится на территории Березовой рощи в поселке Мирный 24 июня.

Город
23 июня 2023  13:30
Автор:
Роза Габитова

В Казани впервые пройдет народный праздник Ысыах. Это главный праздник Республики Саха, символизирующий изобилие и плодородие. Об этом сообщает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов столицы Татарстана.

Во время мероприятия будут проведены традиционные обряды, такие как «Алгыс». Также будут представлены национальная еда, музыкальный инструмент хомус, настольные и спортивные игры.

В программе предусмотрены флешмоб группы «Якутяночки», массовое исполнение якутского народного танца хоровод Осуохай, концерт живой музыки и якутских танцев, а также дегустация национальной кухни, интерактивная детская программа с настольными якутскими играми, национальные Якутские спортивные танцы и конкурс «Самый-самый» по крошению ветоша на время.

Мероприятие пройдет на территории Березовой рощи в поселке Мирный 24 июня.

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В Казани впервые пройдет якутский народный праздник Ысыах
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