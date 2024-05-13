В Казани впервые за городскими парками закрепят своих волонтеров

Волонтеры этим летом по поручению мэра Казани будут вовлечены в работу над сохранением парков и скверов. Согласно названию этой пилотной программы неравнодушных казанцев будут называть «парковыми героями».

Им предстоит постоянный уход за общественным пространством, в частности, за зелеными насаждениями. Также волонтеры будут проводить несложные ремонтные работы на объекте. В перечень парковых зон войдут набережные Кабана и Казанки, Горкинско-Ометьевский лес и бульвар «Белые Цветы».

Ильсур Метшин подчеркнул, что «сотни гектаров обслуживания территории – это очень большая и ответственная работа». Он рад, что на его призыв откликнулись люди.

В мэрии сейчас продумывают мотивационную систему и организационные моменты.

Также казанцам напомнили, что у парка «Салават Купере», Малого Чайкового озера и в Горькинско-Ометьевском лесу организованны общественные огороды, где можно посадить свой урожай.