В Казани врачи удалили опухоль почки с тромбом, достигшим сердца

В Казани медицинские специалисты успешно провели сложнейшую операцию по удалению опухоли почки у 75-летней женщины, при этом был извлечён опухолевый тромб, который достиг правого предсердия. Об этом сообщила пресс-служба Республиканского онкодиспансера.



У пациентки была диагностирована опухоль почки с распространением тромба в нижнюю полую вену. Перед планируемой госпитализацией, во время дополнительного обследования, врачи обнаружили, что тромб переместился в правое предсердие.



После обсуждения возможных вариантов лечения и необходимости срочной операции с использованием аппарата искусственного кровообращения, было принято решение провести вмешательство в седьмой городской больнице Казани. В операции участвовали как онкологи, так и кардиохирурги.



Процедура состояла из двух этапов: сначала кардиохирурги провели торакотомию, чтобы контролировать предсердие и предотвратить попадание тромба в легочную артерию. Параллельно онкологи выполнили лапаротомию для удаления опухоли и поражённых тканей, а затем извлекли тромб из нижней полой вены.



В медицинском учреждении отметили, что подобные операции проводятся крайне редко. Это вмешательство с использованием искусственного кровообращения стало лишь вторым случаем в Казани — первый был зафиксирован в 2017 году. Обычно пациенты с подобными диагнозами направляются в федеральные центры в Москве и Санкт-Петербурге, однако в данном случае перевод был невозможен из-за высокой угрозы для жизни женщины.



Сейчас состояние пациентки стабильно, и она проходит послеоперационное восстановление, сообщили в Республиканском клиническом онкологическом диспансере.