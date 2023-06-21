В Казани временно изменится движение трамваев №1 и №2

В Казани временно скорректируют движение трамваев №1 и №2. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Причина – замена остродефектных рельс на разворотной петле у речного порта.

«Движение трамвая №1 будет проходить по остановкам от Караваево до Саид-Галеева и обратно, трамвай №2 не будет ходить полностью. Ограничения движения трамваев будут с сегодняшнего дня, 21 июня с 20:00 по 5:00 22 июня. Просим заранее планировать свой маршрут», – отметили в МУП «Метроэлектротранс».

Ранее «КВ» сообщали, что в центре Казани после аварии на сетях восстановили движение трамваем и троллейбусов. Время простоя составило около 2-х часов.