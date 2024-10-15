В Казани временно изменится режим работы отделений Госавтоинспекции

В Казани с 17 по 28 октября вступят в силу временные изменения в режиме работы отделений регистрации отдела Госавтоинспекции. В указанный период будут приостановлены некоторые услуги для граждан.

С 17 по 28 октября не будет проводиться прием граждан в пункте регистрации ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенном по адресу пр. Победы, д. 214. Также с 21 по 24 октября приостановит работу отделение № 1 на ул. Оренбургский тракт, д. 5. В дополнение, 23 октября по адресу ул. Тэцевская, д. 5 не будет производиться выдача и продление свидетельств ДОПОГ (дорожная перевозка опасных грузов).

Следует отметить, что отделения №2 (Тэцевская, 5), «ТТС» (Декабристов, 81В и Проспект Победы, 194) продолжат работу в обычном режиме. Госавтоинспекция Казани рекомендует гражданам заранее планировать свои визиты и экономить время, используя онлайн-сервис на портале gosuslugi.ru.