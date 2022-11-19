 В Казани временно ограничат движение по улице Декабристов
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В Казани временно ограничат движение по улице Декабристов

Причина ограничений связана с устройством сетей водопровода и хозяйственно-бытовой канализации.

Город
19 ноября 2022  17:34
Автор:
Карина Кострулева

В Казани почти на две недели ограничат движение по улице Декабристов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы республики.

С 22 по 28 ноября для автомобилистов будет частично перекрыт проезд между домами №180 по ул. Декабристов, а также №8 по ул. Академика Королева. Причина ограничений связана с устройством  сетей водопровода и хозяйственно-бытовой канализации.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана на время частично ограничат движение автомобильного транспорта по улице Большой Красной. Ограничения связывают со строительством трассы электрокабеля.

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