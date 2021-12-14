 В Казани временно ограничено движение по улице Шигабутдина Марджани
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В Казани временно ограничено движение по улице Шигабутдина Марджани

Ограничения связаны с плановыми ремонтными работами «Водоканала».

Город
14 декабря 2021  11:56
Автор:
Николай Лукоянов

В Старо-Татарской слободе в Казани временно ограничено движение на участке по улице Шигабутдина Марджани. Ограничения действуют на участке с персечением улицы Татарстан, сообщает Instagram-аккаунт префектуры «Старый город».

Снять ограничения планируют 18 декабря. Временные неудобства связаня с плановыми ремонтными работами «Водоканала».

Водителей просят заранее планировать свой маршрут, учитывая ограничения проезда.

Ранее сообщалось, что в Казани до 30 декабря частично ограничат движение по улицам Жуковского и Карла Маркса.

 

 

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