В Казани временно ограничено движение по улице Шигабутдина Марджани

В Старо-Татарской слободе в Казани временно ограничено движение на участке по улице Шигабутдина Марджани. Ограничения действуют на участке с персечением улицы Татарстан, сообщает Instagram-аккаунт префектуры «Старый город».

Снять ограничения планируют 18 декабря. Временные неудобства связаня с плановыми ремонтными работами «Водоканала».

Водителей просят заранее планировать свой маршрут, учитывая ограничения проезда.

Ранее сообщалось, что в Казани до 30 декабря частично ограничат движение по улицам Жуковского и Карла Маркса.