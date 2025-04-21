В Казани временно отменили плату за муниципальные парковки

Из-за технического сбоя в системе оплаты казанцы получили возможность бесплатно оставлять машины на муниципальных парковочных местах. Проблемы возникли с работой приложения «Казанский паркинг 2.0», однако оплатить стоянку по-прежнему можно через сервис «Горпарковки».

Власти города уже в курсе ситуации и подключили специалистов для устранения неполадок. Плата за парковку не будет взиматься до полного восстановления работы системы.

«О возобновлении платного периода мы дополнительно сообщим. Просим следить за обновлениями в приложении», — пояснили в городском комитете по транспорту «Бизнес Онлайн»..