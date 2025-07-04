В Казани временно перекроют улицы из-за праздника ко Дню авиации

news_top_970_100
Город
4 июля 2025  13:20
Автор:
Елизавета Черкина

2 августа в Казани ограничат движение транспорта на улицах Сибгата Хакима и Бондаренко в связи с проведением ежегодного авиационного фестиваля «Я выбираю небо!», посвященного Дню авиации.  

Какие участки затронут:  

- Улица Сибгата Хакима (от Декабристов до Абсалямова) — движение перекроют в обе стороны.  

- Улица Бондаренко (от дома №3 на Сибгата Хакима до примыкания к этой же улице) — также будет закрыта для машин.  

Ограничения будут действовать с 14.00 до 22.00. Кроме того, в этот день закроют смотровую площадку у центра семьи «Казан».  

Проект постановления о временных изменениях движения сейчас проходит согласование. Водителям советуют заранее планировать маршрут и объезжать указанные участки.
 

news_right_column_240_400
Новости
Как вести себя во время грозы - памятка от МЧС
Как вести себя во время грозы - памятка от МЧС
Казань приглашает на экологический фестиваль «КультТорг»
Исмаэль Бако покинул УНИКС
Михаил Фисенко перешёл в «Ак Барс»
АКМ продлил контракт с сыном Даниса Зарипова
Никита Янович продолжит карьеру в «Тюмени»
Собираем чемодан в отпуск
Собираем чемодан в отпуск
В Казани пенсионерка лишилась 240 тысяч рублей из-за мошенников