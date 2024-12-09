В Казани временное отключат водоснабжение в Московском и Ново-Савиновском районе

На протяжении суток в ряде жилых домов Московского и Ново-Савиновского районов будет приостановлена подача воды. Это связано с необходимыми работами по присоединению водопроводных систем к централизованным сетям водоснабжения.

Отключение воды будет осуществлено с 9:00 10 декабря до 9:00 11 декабря по следующим адресам:

Улица Волгоградская: 1, 2а, 3, 3а, 5, 7, 7/1, 8, 8/2, 8 корп.1, 2; 9, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14а, 14б, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а.

Улица Декабристов: 100, 100б, 102, 102 корп.1; 104, 106, 106а, 106б, 106 корп.1; 108, 108а, 110, 112, 112/1, 112/2, 114, 114 корп.1; 116, 127.

Проспект Ибрагимова: 34, 34/2, 36, 38, 40/24, 42/7.

Улица Ленская: 2, 3а, 3а/1, 4, 10.

Улица Тверская: 2а, 3, 5, 5а, 5а корп.1; 6, 7, 9, 9а, 9б.

Проспект Ямашева: 1, 4, 5, 6, 7/42, 8, 10, 10 корп.1; 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24/40.

Кроме того, в ряде мест возможны понижения давления воды. Полный список адресов доступен по ссылке.

Для обеспечения жителей водой в этот период будут размещены автоцистерны. Заявки принимаются по телефону: +7(843)231-62-60, как информирует МУП «Водоканал».