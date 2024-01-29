В Казани вручают частицы семейного огня молодым семьям

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Республика
29 января 2024  19:52
Автор:
Виктория Осинина

Частичку огня всероссийского семейного очага 28 января вручили паре молодоженов из Казани. Церемония будет продолжаться в течение всего года, рассказала исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Казани Елена Студенткина, пишет ИА "Татар-информ".

Очаг «Сердце России» был зажжен на выставке-форуме «Россия» в Москве. Молодая семья Зиятдиновых, представлявшая на церемонии Татарстан и весь Приволжский федеральный округ, привезла в Казань его частичку. Затем республика поделилась ею со всеми регионами ПФО.

Открытие Года семьи состоялось 23 января на выставке-форуме «Россия» в Москве с участием Президента России Владимира Путина. А 24 января Раис Татарстана Рустам Минниханов провел торжественный прием, посвященный открытию Года семьи в республике.

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В Казани вручают частицы семейного огня молодым семьям
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