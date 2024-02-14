В Казани вручили первую премию имени всемирно известного баса Федора Шаляпина

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Город
14 февраля 2024  10:39
Автор:
Эндже Гарафиева

Шаляпинская премия была утверждена в прошлом году в честь 150-летия певца Федора Шаляпина. Это всемирно известный бас, уроженец города Казани. 

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева на сцене Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля поздравила первых лауреатов премии.

«Когда гости приезжают в республику, мы всегда гордо говорим, что именно здесь пел Федор Иванович Шаляпин», — сказала Фазлеева.

Премия будет вручаться каждые два года молодым исполнителям и музыкантам «за достижения в области музыкального и вокального искусства, исполнительское мастерство, а также активную деятельность по сохранению и популяризации традиций певческой культуры, развитию музыкальной культуры».

Размер каждой из двух премий в этом году составил 200 тыс. рублей. Первыми лауреатами стали солист Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Ирек Фаттахов и актер и певец, заслуженный артист РТ Айдар Сулейманов.

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