В Казани сдача ПЦР-теста и анализа на антитела будет доступна на дому

Сервис «Яндекс.Услуги» планирует запустить в Казани агрегатор лабораторных услуг, благодарая которым можно будет сдать ПЦР-тест и анализ на антитела на дому, сообщают «Ведомости» со ссылкой на руководителя «Яндекс.Услуг» Максима Борисова.

Сейчас сервис запущен в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Вскоре, помимо Казани, лабораторными услугами на дому смогут воспользоваться жители Екатеринбурга, Новосибирска и Самары.

Курьер сам привозит ПЦР-тест на дом, а пациент делает забор самостоятельно.

Услуга стоит 2100 рублей.

Первые партнерства «Яндекс» заключил с цифровой лабораторией Lifetime+, сотрудничающей с сетями «Литех», «Диалаб» и «Эксплана», а также сетью лабораторий LabQuest.