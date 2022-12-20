В Казани встреть новый год можно будет у Чаши и на «Черном озере»

Жителей Казани и гостей города приглашают встретить новый год у Центра семьи «Казан» и на катке парка «Черное озеро». Обе площадки будут работать до 3х часов утра 1 января, сообщил сегодня начальник Управления культуры Исполнительного комитета Казани Азат Абзалов.

«У Центра семьи «Казан» мероприятия с 22 часов до 2-х утра 1-го января. На катке [парка «Черное озеро»] работа будет до 3-х утра», - сказал он.

На обеих площадках будут транслироваться обращение Президента РФ Владимира Путина и Президента Татарстана Рустама Минниханова.

По словам Абзалова, ёлочные городки в районах Казани будут работать до 22 часов.

«Потом иллюминация будет переходить в дежурный режим. В новогоднюю ночь будет включена праздничная подсветка, музыка, люди смогут пофотографироваться, погулять до 3х утра», - отметил спикер.