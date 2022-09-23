 В Казани встретили 25 медработников, которые вернулись с Донбасса
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В Казани встретили 25 медработников, которые вернулись с Донбасса

Глава Минздрава республики подчеркнул, что все они будут награждены.

Город
23 сентября 2022  18:06
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстан вернулись 25 медработников, которые помогали бойцам в зоне СВО. Об этом сообщает ИА «Татар-информ». 

«Хочу вас поблагодарить за выполненную задачу и за исполнение профессионального долга», — отметил в своем приветствие министр здравохранения РТ Марат Садыков.

Также глава Минздрава республики подчеркнул, что все медработники будут награждены. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что из Челнов выехала автоколонна с шефской помощью военнослужащим ВС РФ, которые участвуют в спецоперации на Украине. Груз помощи составил 110 тонн. Так, от города отправили — 60 тонн муки, питьевую воду, а также ряд необходимых в боевых условиях средств.

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