В Казани введен режим «Беспилотная опасность»

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Республика
23 апреля 2025  14:49

С 13:40 в Казани действует режим повышенной опасности в связи с угрозой беспилотников. Одновременно продолжают действовать ограничения на авиасообщение.

Сегодня в 12:45 в аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ранее, в 12:10, аналогичные меры были приняты в аэропорту Нижнекамска.

Как сообщает Минобороны России, в 12:20 над Татарстаном был сбит один беспилотник. Однако местные СМИ и Telegram-каналы сообщают о более масштабном инциденте. По данным издания «Татарстан 24» и канала «Оперштаб Татарстан», сегодня над Елабугой уничтожили несколько БПЛА, в том числе четыре в районе объекта «пирамида». В связи с этим проводится эвакуация на прилегающих территориях.

Официальные причины ограничений в аэропортах не уточняются, но они совпали по времени с сообщениями о беспилотниках. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о рейсах у авиаперевозчиков.

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