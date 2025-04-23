В Казани введен режим «Беспилотная опасность»

С 13:40 в Казани действует режим повышенной опасности в связи с угрозой беспилотников. Одновременно продолжают действовать ограничения на авиасообщение.

Сегодня в 12:45 в аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ранее, в 12:10, аналогичные меры были приняты в аэропорту Нижнекамска.

Как сообщает Минобороны России, в 12:20 над Татарстаном был сбит один беспилотник. Однако местные СМИ и Telegram-каналы сообщают о более масштабном инциденте. По данным издания «Татарстан 24» и канала «Оперштаб Татарстан», сегодня над Елабугой уничтожили несколько БПЛА, в том числе четыре в районе объекта «пирамида». В связи с этим проводится эвакуация на прилегающих территориях.

Официальные причины ограничений в аэропортах не уточняются, но они совпали по времени с сообщениями о беспилотниках. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о рейсах у авиаперевозчиков.